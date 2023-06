De Siervo, l’annuncio: “Il campionato si chiamerà Serie A Made in Italy”

Infine, De Siervo ha concluso: "Abbiamo chiuso un accordo di 10 milioni a stagione con il Governo, il nostro campionato all’estero si chiamerà Serie A Made in Italy. La Serie A ha iniziato il viaggio per riconquistare la leadership internazionale. La Liga ha iniziato il proprio cammino di crescita internazionale 15 anni fa. Paghiamo questo ritardo. Facendo autocritica posso dire che quando eravamo in cima abbiamo scommesso sul pubblico italiano finendo con l’autolimitarci. Oggi abbiamo cambiato e guardiamo al modello spagnolo come a un sistema ben organizzato e funzionale, anche se abbiamo idee diverse". LEGGI ANCHE: Esclusiva- Idea Ibrahimovic come nuovo Club Manager