De Rosa: “Tonali somiglia ad Albertini. Bravo il Milan ad avere pazienza”

Il giornalista Geri De Rosa ha parlato della somiglianza tra Sandro Tonali e Demetrio Albertini. Poi una considerazione generale sui giovani. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Io lo vedo simile a Demetrio Albertini. Tonali è la dimostrazione di come la pazienza sia fondamentale nel calcio visto che è esploso dopo un anno di apprendistato. Spesso questa pazienza non c'è e invece la crescita di Tonali dimostra che ai giovani va dato tempo per maturare". Milan, assalto ad un giocatore della Juventus per gennaio. Le ultime >>>