De Paola: “Pioli vuole giocare un calcio moderno, ma non lo sa fare”

Intervistato da Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del Milan dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il PSG: "Pioli ha sempre un po’ di suggeritori, vedi Ibra, Sacchi. Serve qualcuno che lo possa aiutare, lasciato in balìa di se stesso va nel pallone. Si gonfia d’orgoglio nel fare un gioco moderno, europeo, ma poi non lo sa fare. Si riempie il petto di una presunzione che poi nei fatti non c’è. Dovrebbe essere un po’ più modesto. E poi c’è un grosso problema nel Milan che è Leao".