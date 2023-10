De Paola: “Da Milan-Juve possono arrivare messaggi per il campionato”

Intervistato da Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del Milan in vista del match di campionato contro la Juventus

Intervistato da Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del Milan in vista del match di campionato contro la Juventus: "Sicuramente la partita clou è Milan-Juventus. Bisognerà vedere quanto le previsioni di Marotta siano state azzeccate nel designare la Juve come candidata principale allo Scudetto. Da questa partita possono arrivare segnali per il proseguimento del campionato".