De Paola: “Milan, aveva ragione Fonseca. La squadra non ha identità”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del Milan dopo la brutta sconfitta contro il Bologna nella sfida di recupero in campionato. Il giornalista ha analizzato la prestazione dei rossoneri, definita come indolente, e citato l'ormai ex allenatore del Diavolo, Paulo Fonseca, per le sue parole qualche settimana prima che venisse esonerato: "Il Milan è come la Juve, stessa prestazione indolente. Alla fine è giusto dire che il maggior colpevole è la società. Aveva ragione Fonseca, vogliamo dirlo? Se Conceicao arriva alle stesse conclusioni...il problema è dei giocatori che non hanno la testa".