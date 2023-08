Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato di Roberto Mancini e del suo nuovo ruolo da ct dell'Arabia Saudita: "La Nazionale è particolare e colpisce la fantasia delle persone. Oggi ho scritto di togliere la cittadinanza italiana a Mancini, è chiaro che sia una dichiarazione forte. A me non disturba il fatto che Mancini vada in Arabia, ma che lo abbia fatto in maniera diretta passando per delle dimissioni dalla Nazionale".