De Paola: “Il patteggiamento dell’Inter? Ci sono due pesi e due misure”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del tanto discusso patteggiamento dell'Inter nell'inchiesta Ultras: "Credo sia una cosa che sia conosciuta, criminalizzare o esagerare nella colpevolizzazione di giocatori e dirigenti non va bene. Per me giocatori e dirigenti sono vittime, perché chi è che fa il coraggioso con certi criminali? Ma perché la stessa mano non si è adottata nei confronti della Juve? Non ci possono essere due pesi e due misure, quando in effetti il subire delle pressioni. Ogni volta la condanna esemplare arriva per la Juve, per il resto ci sono due pesi e due misure".