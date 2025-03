De Paola: “Il Milan è diviso. La chiave è avere una guida forte”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato del Milan dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato: "Ha parlato Gabbia, che lo ha fatto con una disinvoltura e una cognizione degna di merito. Si può costruire qualcosa intorno a lui. Io vedo un Milan diviso, a volte Maignan fa il capitano in campo, poi però inanella una serie di prestazioni scadenti e la leadership non gli viene più riconosciuta. Pulisic non è un capitano, è forte, ma non ha quella personalità per unire. Gabbia lo è per la difesa, ma ce ne vorrebbero altri. Questo manca a Milan e Juventus, un momento di aggregazione tra i giocatori per creare un sentimento di squadra e gruppo. Ranieri per dire è bravo in questo, ha creato un gruppo che si forgia attorno alla personalità di alcuni giocatori. Ha creato una gabbia intorno a Dybala, alcuni lo proteggono".