De Paola: “Donnarumma? La responsabilità è sua. E’ lui il grande problema”

Paolo De Paola, ex direttore del 'Corriere dello Sport' e di 'Tuttosport', ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Psg. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "La responsabilità è del giocatore, che ormai da anni ha attivato un meccanismo con un agente, Mino Raiola, che ragiona sempre in una determinata maniera. È lui il grande problema".