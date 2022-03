De Napoli: “Milan favorito per lo scudetto, ma il Napoli va tenuto d’occhio”

Fernando De Napoli, ex calciatore rossonero e partenopeo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla lotta scudetto

Fernando De Napoli ha legato il suo nome con il Napoli, club con cui ha giocato più di 150 partite vincendo diversi trofei, tra cui una Coppa UEFA e due campionati di Serie A. Nonostante ciò, l'ex centrocampista ha vestito la maglia del Milan per due stagioni. Napoli e Milan, dunque, che oggi sono due avversarie che lottano per conquistare lo scudetto. A tal proposito, lo stesso De Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Vedo favorito il Milan anche perché ha tre punti di vantaggio sul secondo posto. Ma va tenuto d'occhio pure il Napoli: molto dipenderà dalla trasferta di domenica contro l'Atalanta. Senza tralasciare l'Inter che ha la rosa più competitiva: almeno sulla carta. Mentre non credo che la Juventus possa risalire fino al primo posto".