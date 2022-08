De Ketelaere: “Orgoglioso di essere al Milan, la mia famiglia è felice”

Charles De Ketelaere, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato in esclusiva a 'Milan TV'. Ecco alcune delle dichiarazioni del belga, in particolare sugli esordi e sulla sua famiglia: "Diventare un calciatore è qualcosa che si può solo immaginare. Ho sempre sognato di esserlo, ma non avrei mai creduto di poter giocare in un club come il Milan. Ora tutto questo è realtà. Sono molto orgoglioso. Condivido tutto con la mia famiglia, non ho avuto bisogno di spiegare loro molte cose, perché sanno che cosa sta succedendo nella mia vita. Loro sono molto felici e mi seguono in ciò che voglio per me. Non mi hanno mai detto cosa fare e cosa non fare, mi lasciano scegliere e sono felici per me". Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>