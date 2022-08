De Ketelaere: “Ultime settimane difficili, volevo solo venire al Milan”

Charles De Ketelaere , nuovo calciatore del Milan, ha parlato delle ultime settimane, per lui particolarmente intense e difficili. La trattativa con il Brugge non si sbloccava, ma il giocatore ha sempre avuto le idee chiare e ha chiaramente espresso la sua voglia di rossonero ai suoi agenti. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Le ultime settimane sono state intense, difficili. Avrete sentito un po' come è andata. Gli agenti hanno avuto il loro ruolo, io ho espresso il desiderio di venire qui al Milan. Per me è stato un momento intenso e difficile. Ho dovuto cedere qualcosa ma per me l'unica cosa importante era arrivare al Milan".