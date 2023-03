De Ketelaere: “In Italia c’è più tattica, il livello è superiore al Belgio”

Il trequartista del Milan Charles De Ketelaere ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle differenze tra Italia e Belgio

Charles De Ketelaere, trequartista del Belgio e del Milan, ha parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws del suo momento con i rossoneri e con la Nazionale. Interrogato sulle differenze tra il calcio in Italia, dove tuttora si trova, e in Belgio, dove giocava prima di approdare al Diavolo, il classe 2001 ha sostenuto come la Serie A sia più tattica e di livello superiore rispetto alla Jupiler League. Di seguito le sue parole.