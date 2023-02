De Grandis: “Tra le italiane, il Milan è quella che rischia di più”

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato del Milan, dicendo che è quella che rischia di più tra le italiane in Champions

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato della sfida in programma martedì 14 febbraio tra Milan e Tottenham. Il noto giornalista ha sostenuto come tra tutte le italiane impegnate in Champions League, il Diavolo sia la più a rischio. Di seguito le sue parole.