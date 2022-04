De Grandis: “Milan, hai la cattiveria giusta per vincere lo scudetto. Rebic…”

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul Milan, impegnato nella lotta per la conquista dello scudetto

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Stefano De Grandis ha parlato del Milan. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Scudetto? Faccio fatica a inserirci l'Inter. È una provocazione mia eh, però il Milan può anche pareggiarne una: con 10 punti è Campione. Napoli? Non credo che Milan e Inter possano perdere tanti punti. Per come ha vinto il Milan con la Lazio all'ultimo minuto si capisce che hanno la cattiveria giusta per vincere lo Scudetto"