De Grandis: “Milan, le nubi restano. Qual è il ruolo di Ibrahimovic?”

Il giornalista Stefano De Grandis ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport' dopo la notizia del vendor loan di Gerry Cardinale , proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners , ad Elliott . In particolare il volto della nota emittente ha sottolineato come sia sempre gradita un'uscita comunicativa sebbene rimangano ancora dubbi su alcuni aspetti. Primo fra tutti il ruolo di Zlatan Ibrahimovic , ma anche l'identità di colui il quale si occupa del mercato. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, De Grandis dubbioso: "Chi prende le redini in mano? Ibrahimovic, che ruolo ha?"

"Sempre gradita un’uscita comunicativa ma bisogna capire chi prende le redini in mano, chi prende la parola, chi decide, qual è il ruolo di Ibra, qual è il personaggio che fa le scelte di mercato: in questo momento non capisco moltissimo del Milan. Faccio fatica a capire chi gestisce le operazioni e in che modo fanno le scelte. Immagino che ci sia una preponderanza finanziaria. Ma nella scelta del capire chi decida le nubi restano". LEGGI ANCHE: Milan, stadio, obiettivi, Tonali e non solo: le rivelazioni di Cardinale