De Grandis: “Il Milan funziona, ma non posso dire che sia la più forte”

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato dell'esordio in Serie A di un Milan che ha mostrato una forte identità. A suo avviso, però, i rossoneri non sono la squadra più forte: queste le dichiarazioni rilasciate nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"Il Milan ha trovato un'identità dall'anno scorso e ha saputo reagire molto spesso alle difficoltà. Anche contro l'Udinese è andato sotto ma ha tirato fuori ciò che doveva. È una squadra che funziona, il calcio di Pioli è identificabile. Rebic a parte la doppietta è tornato quello che due anni fa quando faceva la prima punta si scambiava con Leao e toglieva punti di riferimenti agli avversari. Non posso dire che sia la più forte, ma è la squadra che ha vinto con merito lo Scudetto e che è ripartita con grande coesione. Secondo me questo campionato sarà equilibrato, ci sono tante forze in campo".