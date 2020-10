De Grandis: “Leao ha talento, fisico e forza. Su Maldini e Colombo …”

De Grandis parla del Milan: Leao, Maldini e Colombo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano De Grandis, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ del momento del Milan e di alcuni suoi giovanissimi calciatori. Queste le sue dichiarazioni.

Sul Milan di Stefano Pioli: “Il Milan ha un bel progetto, un progetto a lunga scadenza, è una squadra molto bella, molto divertente e che gioca bene, reggendosi ad un leader carismatico come Zlatan Ibrahimovic”.

Sugli obiettivi rossoneri: “Il quarto posto? Per arrivare quarto devi pensare di vincerle tutte, nelle ultime 15 ne ha vinte 12 e pareggiate 3. E’ una striscia pazzesca, se dovesse riuscire a mantenere una costanza di rendimento sarà a metà dell’opera”.

Su Rafael Leao: “A me piace, non ha solo talento, ma anche fisico e forza, può imparare molto da Ibrahimovic. Sono convinto possa ritagliarsi il suo spazio, anche esterno. Il Milan ha una batteria di laterali molto interessanti, è difficile che Leao parta sulla sinistra dal primo minuto ma potrebbe essere utile a gara in corso per scardinare le difese”.

Su Daniel Maldini e Lorenzo Colombo: "I ragazzi stanno crescendo, Maldini ha un talento che può esplodere. Colombo è più punta, Maldini più estroso. Potranno avere il loro spazio, non è detto che debbano andare in prestito".