De Grandis: ‘La cessione di Kessié sarebbe una grande perdita per il Milan’

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero riguardo una possibile cessione di Franck Kessié: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Stefano De Grandis ha parlato della possibile partenza dal Milan di Franck Kessié. Queste le parole del giornalista. "Kessié, se non dovesse rimanere, dal punto di vista tecnico è una perdita importante per il Milan perché è un giocatore fondamentale. Nelle ultime due stagioni è stato tra i centrocampisti più forti della Serie A. Ma io rispetto i club che guardano al bilancio e che non si fanno fregare dalle banche. Donnarumma invece, come tutti i professionisti ha magari avuto l’interesse ad andare a guadagnare di più. Per questo sono contro i moti verso i soli giocatori". Le Top News di oggi: finalmente Ibrahimovic e non solo. Un club inglese su Tomori