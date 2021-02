De Grandis sul Milan: “C’è stato un no contest”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha detto la sua sulla sconfitta del Milan e ha parlato anche della pessima prestazione di Diogo Dalot. "Mi ha sorpreso perché il Milan non ha fatto un tiro in porta, c'è stato un no contest. Riccardo Saponara ha sovrastato Dalot, per me è stato il peggiore del Milan".