De Grandis: “Il Milan è forte, ma l’Inter è più attrezzata per lo scudetto”

Il noto opinionista Stefano De Grandis ha elogiato il Milan, ma ha indicato l'Inter come squadra favorita per lo scudetto. Le dichiarazioni

Il noto opinionista Stefano De Grandis ha elogiato il Milan, ma ha indicato l'Inter come squadra favorita per lo scudetto. Le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Il Milan è un bel progetto ed è una squadra competitiva, ma l'Inter è cresciuta tantissimo in queste settimane. I rossoneri sono forti, ma la squadra di Inzaghi mi sembra attrezzata per lo scudetto più di altre". Milan, le top news di oggi: Diallo nome forte. Kessié via a zero.