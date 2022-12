De Grandis: “Partito il cross, Giroud ha capito di arrivare per primo” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Stefano De Grandis ha commentato la partita disputata ieri da Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Non è stata una partita in cui è stato straordinario, ma quando è partito il cross di Griezmann lui ha capito che doveva arrivare per primo, ha toccato la palla e per secondo l'ha toccata Maguire". Grazie a queste rete, l'attaccante del Milan è salito a quota quattro gol nel Mondiale in corso in Qatar. Una rete decisiva, in quanto la Francia si è qualificata in semifinale dove affronterà il Marocco. Milan, sorridi: ecco perché ritroverai Leao ancora più forte di prima