De Grandis: “A Brahim Diaz manca un po’ di brillantezza nelle giocate finali”

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Brahim Diaz, trequartista spagnolo del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Stefano De Grandis ha parlato del match di questa sera tra Milan ed Empoli. Queste le sue dichiarazioni: "Per il Milan la sfida di questa sera contro l'Empoli potrebbe essere più agevole rispetto alle altre giocate contro le piccole in casa. L'Empoli, tuttavia, è rispettabile e divertente dal punto di vista della manovra. Brahim Diaz? Gli manca un po' di brillantezza nelle giocate finali. All'inizio della stagione non ha fatto rimpiangere Calhanoglu, adesso gli manca qualcosa". Esclusiva PM, Birindelli: "Milan-Empoli bella partita. Vedrei bene Berardi in rossonero".