De Canio: “Pioli ha avuto tante difficoltà, ma non si è mai lamentato”

L'allenatore Luigi De Canio ha parlato dell'allenatore del Milan Stefano Pioli, che non si è mai lamentato nonostante i tanti infortuni. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "A parte Gasperini, che ha cambiato il volto di una società, portandolo a livelli assoluti, in Italia premierei Pioli. Perché in una situazione di grande difficoltà ha gestito tutto in modo egregio. Il Milan è stato a lungo in testa senza poter disporre di Ibrahimovic, grande guida in campo. Spesso poi ha avuto grandi difficoltà nel fare la formazione ma non l'ho mai visto lamentarsi. Ha fatto un grande risultato centrando la Champions".