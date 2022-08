De Bruyne: “De Ketelaere al Milan? Un bel trasferimento per lui”

Il fortissimo giocatore dei 'Citizens', per l'occasione, ha commentato la cessione di Charles De Ketelaere , suo connazionale, dal Bruges al Milan per ben 35 milioni di euro, bonus inclusi.

"E' un bravissimo ragazzo, ci ho giocato insieme in Nazionale sono molto contento per lui. E' stato un bel trasferimento e spero possa fare bene e che ci possa aiutare con il Belgio", ha detto De Bruyne sul giovane CDK.