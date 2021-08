D’Aversa su Damsgaard: “Vorrei lavorare con lui, ma potrei perderlo”

Roberto D'Aversa parla di Mikkel Damsgaard in una lunga intervista a La Repubblica: "Lo vorrei allenare, ma potrei perderlo"

Ecco le dichiarazioni di D'Aversa su Damsgaard: "Ho parlato di lui sin dal primo incontro con la dirigenza. A me farebbe piacere lavorare con lui, so però che potrei perderlo. Ciò che posso dire io è che gli farebbe bene giocare con continuità nel campionato italiano. L’anno scorso ha disputato 24 partite, ma non sempre dall’inizio".