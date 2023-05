Inter, Darmian: “Il Milan non è solo Leao, devo tutto al Diavolo”

Le parole di Matteo Darmian su Milan-Inter

"Siamo pronti, in questi giorni prepareremo la gara nel migliore dei modi. Il Milan non è solo Leao, dobbiamo fare una partita molto attenta per fermare non solo lui ma tutta la squadra. Come ho sempre detto devo tantissimo al Milan che mi ha fatto crescere come giocatore e persona. Ora però sono un giocatore dell'Inter e devo dare il massimo per questa società".