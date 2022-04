Danimarca, Kjaer: “Andremo ai Mondiali per vincere ogni partita” | News

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo i sorteggi dei gironi dei Mondiali

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Danimarca, Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il sorteggio dei gironi dei Mondiali in Qatar. Ecco cosa ha detto il capitano danese: "Non vediamo l'ora che arrivi la Coppa del Mondo e siamo orgogliosi di giocare contro i migliori del mondo. Abbiamo un girone emozionante. È bello incontrare la Francia. Un avversario forte, con cui abbiamo pareggiato 0-0 nell'ultimo Mondiale e che dovremo affrontare due volte in Nations League. La Tunisia è un avversario raro per noi, ma è sempre interessante incontrare squadre di altri continenti ad un Mondiale, e poi c'è un avversario ancora sconosciuto. Andremo alla Coppa del Mondo per vincere ogni partita. Sogniamo di vincere trofei con questa squadra e penso che ora possiamo dire che dobbiamo passare questo girone". Milan, le top news di oggi: esclusiva Scanzi, bomba dalla Spagna.