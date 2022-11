Daniel Maldini: “Se sono raccomandato non me ne sono mai accorto”

Daniel Maldini , calciatore del Milan in prestito allo Spezia, ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek' che uscirà domani. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Uscire di casa mi ha responsabilizzato: mi sento più grande. Ho un cognome pesante , ma ho imparato a viverla bene. E se sono raccomandato, non me ne sono mai accorto ".

Le parole di Daniel Maldini

Chi sono i tuoi amici? "Leao, mi fa ridere perché non pensa a niente. Zero. E Saelemaekers: l’ho portato in giro per Milano, ora esce con la mia comitiva”.