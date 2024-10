Milan, senti Maldini: “Se mi aspettavo di restare? Dico che…”

Daniel Maldini , attaccante del Monza ed ex calciatore del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, svelando anche un retroscena su papà Paolo . Ecco, dunque, le parole sul suo addio ai rossoneri e la Nazionale ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

Sulla Nazionale: "Avevo una serie di emozioni che è difficile da descrivere. È bello stare lì, a Coverciano, e vestire la maglia azzurra. Lavoro per tornarci e restarci. La prima convocazione è stata un punto di partenza, ora si pensa ad arrivare più in alto possibile. La chiamata? È stata inaspettata. La notizia me l'ha data Adriano Galliani, era felicissimo anche lui e mi ha detto che per la prima volta tre giocatori della stessa famiglia avrebbero vestito la maglia azzurra".