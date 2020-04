Daniel Maldini: “Idolo Ronaldinho. Oggi mi rivedo in João Félix”

NEWS MILAN – Daniel Maldini, classe 2001, talento del Milan Primavera che ha esordito in questa stagione in Serie A con il Milan di Stefano Pioli, ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri su ‘Instagram‘.

In merito il calciatore in cui si rispecchia attualmente, Daniel Maldini ha risposto prontamente ‘João Félix‘, la stella portoghese dell’Atlético Madrid, classe 1999, acquistato la scorsa estate per 120 milioni di euro dal Benfica.

Invece, rispondendo ad un domanda sul suo idolo di sempre, ha replicato: “Ronaldinho“, in rossonero dal 2008 al 2010. LEGGI QUI TUTTE LE SUE RISPOSTE >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android