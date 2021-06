Damsgaard, il giornalista danese: “Non andrei al Milan, ci vuole esperienza”

Thomas Møller Kristensen, giornalista danese del Jyllands-Posten, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Radio Rossonera'. Le parole

Thomas Møller Kristensen, giornalista danese del Jyllands-Posten, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Radio Rossonera'. Queste le dichiarazioni sull'obiettivo di mercato Mikkel Damsgaard.

Damsgaard sta giocando molto bene in questi Europei, segnando anche un gol e giocando in attacco largo a sinistra. Qual è il sentimento su di lui in Danimarca? “Mikkel è considerato un talento da tanto tanto tempo, ma non potevamo immaginarci che giocasse così tanto in questi Europei. Speravamo di poterlo vedere 15-20 minuti a partita per metterlo in campo e garantirgli esperienza. Ovviamente poi con il tragico momento che è successo a Eriksen, che ha dovuto salutare Euro2020, il Coach ha dovuto guardare altre soluzioni".

"È stata un pò una sorpresa la scelta di Damsgaard, ma l’allenatore Hjulmand ha allenato il Nordjaelland, squadra in cui Damsgaard giocava. Quindi lo conosce e conosce le sue qualità. È stato veramente brillante contro il Belgio, ha invece giocato peggio contro la Russia ma poi ha segnato quel gol fantastico. C’è un sacco di aspettativa, ma bisogna essere realisti e avere pazienza. Deve fare esperienza. Tutti lo considerano il futuro e lo comparano a Laudrup".

Ci sono rumors su un possibile trasferimento di Damsgaard, anche se il suo presidente chiede circa 30/40 milioni. Pensi sia pronto per un grande trasferimento? “Sarei sorpreso se lasciasse la Sampdoria adesso. Se fossi in lui rimarrei in una squadra dove sono certo di giocare. Se andasse in un club grande Club rischierebbe di diventare un sostituto o una promessa per il futuro. Ha bisogno di giocare. Deve fare esperienza e costruire il suo corpo. È ancora gracile. Deve crescere come persona e come giocatore. È un ragazzo normale, circondato da persone intelligenti e tranquille. Spero resti per costruirsi di più, da quel che so è felice alla Sampdoria”.

Quindi pensi che anche il Milan possa non essere la scelta giusta? "Io non ci andrei. Starei un altro anno. Il suo tempo arriverà. Non deve avere fretta. Se non succede questa stagione sarà la prossima. Deve pensare a lungo termine. Al Milan avrebbe Simon Kjaer e sarebbe avvantaggiato. Kjaer gioca regolarmente e potrebbe aiutarlo".