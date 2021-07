D’Amico: “Milan vai su Isco: sarebbe un colpo. Il 10 dei sogni? Messi”

Andrea D'Amico, procuratore sportivo, ha parlato delle mosse di calciomercato del Milan a 'Tuttosport'. Le sue dichiarazioni

Andrea D'Amico , procuratore sportivo, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sulle mosse di calciomercato del Milan .

D'Amico sul trequartista che dovrebbe prendere il Milan: "Isco. È un campione, è stato determinante con una maglia pesante come quella del Real Madrid, sia in Liga sia in Champions League. E sarebbe un grande colpo per i rossoneri".