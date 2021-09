D’Amico: “Calhanoglu? Il Milan ha ritenuto non valesse certe cifre”

Il noto procuratore Andrea D'Amico, intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati, ha parlato di Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan

Il noto agente Andrea D'Amico è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati. D'Amico si è soffermato su Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan, attualmente in forza all'Inter. Ecco cosa ha detto: "Calhanoglu non è un grandissimo giocatore. Il Milan ha ritenuto che non valesse certe cifre. Donnarumma? Bisogna capire se dall'altra parte ci sia la volontà di trattare o di andare via in scadenza di contratto, altrimenti è anche inutile alzare l'offerta". Il calciomercato del Milan è terminato. Ecco le nostre pagelle.