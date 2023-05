Damiani: “Il Milan di quest’anno ha avuto continuità”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, il procuratore Oscar Damiani ha parlato del Milan e della stagione rossonera: "Il Milan è un po' sulle gambe. Il finale di campionato sarà importante per programmare anche l'anno prossimo. Se non vai in Champions certi giocatori non puoi più permetterteli e altri non vengono. I dirigenti sono preparati, di sicuro avranno in mente qualche giocatore interessante. Devi affidarti allo scouting, sperando che alcuni diventino campioni, oppure prendi qualche giocatore dove vai sul sicuro".