Damiani: “Milan appena sufficiente. Leao deve fare 20 gol all’anno”

Intervistato a Tmw Radio, Oscar Damiani ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri, compreso Rafael Leao: "Giudizio sulla stagione del Milan? Appena appena sufficiente. La classifica non è neanche male ma manca qualcosa. Sembra che la squadra non si stia esprimendo al meglio. C’è stata qualche bella partita ma manca qualche campione. Se si prendono 18 giocatori del Milan e 18 dell’Inter ruolo per ruolo forse 2 giocatori dei rossoneri sono meglio. L’Inter ha una squadra straordinaria".