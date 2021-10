Damiani: “Il Milan sta facendo bene, bravo a prendere Maignan” | News

Oscar Damiani, operatore di mercato, ha parlato tra le tante cose del Milan e della lotta scudetto: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com', Oscar Damiani ha parlato dell'influenza dei procuratori, della lotta scudetto e della prossima finestra di mercato. Queste le sue parole. "I procuratori hanno rapporti con le società e fanno il loro lavoro. Chi ha il potere è la società. Poi succede che Donnarumma va al PSG, bravo Raiola. E bravo il Milan a sostituirlo con un portiere affidabile come Maignan. Dare la colpa ai procuratori è un modo per risolvere le mancanze delle società. Il procuratore fa il suo lavoro. Poi se la società non ha forza di imporsi e l’agente diventa più forte è una stortura del sistema. A gennaio bisognerà prendere giovani bravi. Ad esempio il Milan ha preso ragazzi interessanti ed è lì a lottare per i primi posti. Non bisogna spendere milioni. I bilanci sono ancora in grande sofferenza, non ci saranno grossi investimenti. E' un campionato interessante. Il Napoli è lanciato, il Milan sta facendo bene come l’Inter dove Inzaghi ha dato grande equilibrio. La Juve? Tornerà protagonista. I dirigenti sono bravi, sapranno prendere le giuste misure".