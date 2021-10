Damiani: “Donnarumma al Psg? Bravo Raiola e bravo Milan a sostituirlo”

Il noto agente Oscar Damiani ha parlato del discusso tema sul potere acquisito dai procuratori sul mercato. L'opinione su Donnarumma

Il noto agente Oscar Damiani ha parlato del discusso tema sul potere acquisito dai procuratori sul mercato. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': Qualche dirigente sostiene che oggi a muovere il mercato e a decidere siano i procuratori? No. I procuratori hanno rapporti con le società e fanno il loro lavoro. Chi ha il potere è la società. Poi succede che Donnarumma va al PSG, bravo Raiola. E bravo il Milan a sostituirlo con un portiere affidabile come Maignan. Dare la colpa ai procuratori è un modo per risolvere le mancanze delle società. Il procuratore fa il suo lavoro. Poi se la società non ha forza di imporsi e l’agente diventa più forte è una stortura del sistema". Le Top News di oggi: finalmente Ibrahimovic e non solo. Un club inglese su Tomori