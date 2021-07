Dalot: “Meglio vincere il Mondiale che la Champions League”

Diogo Dalot ha parlato in diretta su Instagram sul profilo di Onefootball, svelando alcune sue preferenze. Il portoghese tornerà al Milan?

Intervenuto sul profilo Instagram di Onefootball, l'ex terzino del Milan Diogo Dalot ha risposto ad una serie di domande sul mondo del calcio. Il portoghese ha preso parte agli Europei per sostituire in corsa Joao Cancelo , risultato positivo al Covid-19 .

Dopo una serie di domande, è stato chiesto a Dalot cosa sia meglio tra la vittoria della Coppa del Mondo e la Champions League . Il terzino non ha dubbi: la vittoria del Mondiale è molto più importante. Successivamente, il classe '99 ha affermato di preferire Cristiano Ronaldo a Lionel Messi . C'era da aspettarselo dato che parliamo di un suo connazionale.

Diogo Dalot è sempre in orbita Milan in questa sessione di calciomercato; i rossoneri stanno cercando insistentemente di riportarlo a Milanello, ma il Manchester United non molla la presa. Attenderemo ulteriori sviluppi. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge