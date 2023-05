Dalot: “Ibrahimovic ha diversi centri di padel, mi ha dato un consiglio…”

Diogo Dalot, ex terzino rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic

Le parole di Diogo Dalot su Zlatan Ibrahimovic

"Zlatan Ibrahimovic ha diversi centri di padel in Svezia e ho avuto una conversazione con lui a Milano in cui ho condiviso il mio desiderio di creare un giorno qualcosa di simile in Portogallo. Il consiglio più grande che mi ha dato è stato quello di farlo con tutto il cuore e l'anima e di voler fare la differenza. Questa è stata la mia filosofia per questo spazio, creare qualcosa di diverso da ciò che già esisteva in Portogallo e spero che le aspettative si trasformino in risultati e successo".