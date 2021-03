Milan, Dalot: “Futuro? Sono tranquillo, a fine stagione vedremo” | News

Dalot: “Sono felice per quello che stiamo facendo”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il terzino del Manchester United in prestito al Milan, Diogo Dalot, ha parlato di Mourinho, del momento della squadra e della gara di ritorno contro i Red Devils. “Mi piace Mourinho, quando posso parlo con lui. E’ una grande persona e un grande allenatore, sono grato per tutto quello che ha fatto per me. Riguardo il Milan, sono molto felice per quello che stiamo facendo e sono contento per come sto giocando in questo stagione. Futuro? Sono tranquillo, a fine stagione vedremo.”

Giovedì sarà il suo ventiduesimo compleanno e ci sarà anche il ritorno della gara di Europa League contro lo United, ecco le sue parole. “Il regalo perfetto sarebbe vincere e passare il turno. Sarebbe il miglior regalo da ricevere”. Intanto Tonali ha parlato ai microfoni di Milan TV.