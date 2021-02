Dalla Bona svela: “Milan? Ranieri mi voleva bloccare, ma…” | News

Milan, l’esperienza di Dalla Bona

Simone Dalla Bona, ex giocatore rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Dalla Bona ha parlato della sua esperienza in rossonero.

"Il mio passaggio dal Chelsea al Milan? Era una sfida grossa ed ero convinto di trovare il mio spazio. Ma effettivamente c'erano giocatori stratosferici e col senno di poi c'è da essere orgogliosi ad aver giocato 16 partite, segnando anche un gol. Certo, allora non ci pensavo e anche il mister Ranieri mi disse: 'Ma dove vai, continua qui che ti vogliono tutti bene e io ti tengo in considerazione'. Il Chelsea era una bella squadra e in crescita, però il Milan era il Milan per cui come potevo dire di no? A pensarci bene non posso dire di avere rimpianti, la scelta è stata mia. E l'esperienza di Londra è stata bella e da consigliare ai giovani. Non è facile come sembra, ad esempio molti sono tornati indietro subito".