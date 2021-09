Dal Pino: “Incentivi a chi costruisce nuovi stadi, non bastoni tra le ruote”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato dell'importanza dei nuovi stadi e non solo. Queste le dichiarazioni

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato dell'importanza dei nuovi stadi e non solo. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb' dopo la visita al cantiere del 'Viola Park, prossimo centro sportivo della Fiorentina: '"Ringrazio tanto Commisso e la Fiorentina per questo invito. Sono emozionato perché questo è uno spazio e un progetto che va al di là del calcio. In questi ultimi mesi abbiamo spinto molto per la realizzazione di questa struttura ma anche per lo stadio. Capire finalmente la bellezza e le dimensioni inusuali per il nostro sistema calcio è semplicemente straordinario. Il Viola Park è un esempio per il nostro paese. Io darei incentivi fiscali a chi realizza cose così e non gli metterei i bastoni tra le ruote".