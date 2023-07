Daino: “Il Milan prende giocatori per un certo tipo di gioco”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Daniele Daino ha parlato del Milan e del modulo che i rossoneri potrebbero adottare durante la stagione che sta per iniziare: "Mi sto facendo l'idea che sta prendendo sempre più piede il fatto che si parte da un presupposto. Non penso che Pioli si vada ad allontanare dal suo modulo. Gli allenatori che sanno leggere le partite sono pochi in Italia. Come idea di partenza non credo che il Milan si discosti troppo dal 4-3-3 base, ma anche il 4-2-3-1 tanto amato da Pioli è possibile".