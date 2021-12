Daino: “Il centrocampo del Milan è uno dei migliori in Italia e non solo”

Daniele Daino, ex giocatore rossonero, ha parlato molto bene del centrocampo del Milan, considerato uno dei migliori in Italia e non solo

Daniele Daino, ex giocatore rossonero, ha parlato molto bene del centrocampo del Milan, considerato uno dei migliori in Italia e non solo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio'.

Centrocampo che fa poco filtro? "E' uno dei migliori in Italia e quando stanno bene anche d'Europa. ha una coperta molto lunga, giocatori reattivi che hanno avuto una flessione ma ci sta. Prima del Sassuolo si è giocata una partita intensa a Madrid, hanno speso tanto. Tanti giocatori stanno giocando parecchie partite, forse si deve pensare di far ruotare i giocatori. Per me i ko di Sassuolo e Firenze sono due allarmi, ma il Milan è un gruppo coeso, forte, rientrerà tutto".