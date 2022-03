D’Agostino: “Scudetto? Il Milan quella che sta meglio e mi colpisce di più”

L'ex calciatore Gaetano D'Agostino ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Il suo pensiero su Milan, Inter, Napoli e Juventus

In questa lotta a quattro per lo Scudetto, quale tecnico può fare la differenza? "La squadra che sta meglio è il Milan. L'Inter ha energie mentali importanti sprecate con il Liverpool. Il Napoli ha perso un'altra occasione ghiotta, mentre la Juve non mi sta entusiasmando. L'Inter è avvantaggiata per l'organico migliore, ma il Milan come squadra e consapevolezza mi colpisce di più".