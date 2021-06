D. Baggio: “Donnarumma cadrà in piedi, non si farà condizionare” | News

Dino Baggio, ex centrocampista di Juventus e Parma, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale Italiana

Dino Baggio, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale non ha ancora trovato una sistemazione dopo non aver rinnovato il contratto con il Milan. Una situazione analoga a quella dell'ex centrocampista, il quale è stato al centro di un trasferimento molto discusso dalla Juventus al Parma nel 1994, anno del Mondiale in USA. Ecco cosa ha detto. "Donnarumma sa già che cadrà in piedi, non si farà condizionare. Sa da tempo che si sarebbe arrivati a questo, per uno come lui non si arriva così vicini alla scadenza. Io volevo solo pensare al Mondiale, ma venne Moggi a New York, mi misero con le spalle al muro. 'O vai o fai due anni di tribuna'. Andai. Donnarumma sa già che c’è una soluzione sicura". Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma