Cucchi: “Il Milan? Non capisco perché non sia in zona Champions League”

Intervistato a Radio 24, durante "Tutti Convocati", Riccardo Cucchi ha parlato del Milan dopo la dolorosa sconfitta contro la Lazio in campionato. Il giornalista ha sottolineato la fatica dei rossoneri nel fare gioco ma, nonostante ciò, si chiede come sia possibile che una squadra con quell'organico della rosa allenata da Sergio Conceicao non sia lì a giocarsela per la Champions League . Ecco, di seguito, le parole di Cucchi .

"La partita tra Milan e Lazio? Il Milan fa fatica ad apparire come squadra, a fare gioco. La Lazio, invece, sa fare il suo gioco, ma ha un gran problema: non riesce a concretizzare quanto crea. Non riesco a comprendere la classifica del Milan, perché quando leggo l'organico mi chiedo come sia possibile che non sia in zona Champions. Il punto a cui è arrivato oggi non è solo colpa degli allenatori, ma della scarsa lucidità di gestione societaria".