Cruz: ‘Non mi aspettavo Ibrahimovic in campo a 40 anni, è un grandissimo’

Julio Ricardo Cruz, ex calciatore dell'Inter, ha speso delle parole nei confronti del suo ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Julio Cruz ha parlato del suo ex compagno di squadra all'Inter Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole del 'jardinero'. "Non me lo aspettavo ancora in campo. Gli faccio i complimenti per come è arrivato a 40 anni così come sta lui. Sicuramente agli interisti non piacerà quello che gli dirò, però avere 40 anni e fare quello che ha fatto domenica contro la Roma su punizione è incredibile. Mi fa piacere perché è un ragazzo in gamba, che ha sempre lavorato. Anche se chi non lo conosce può dire che è arrogante, in realtà è un ragazzo per bene, un grandissimo giocatore e ha vissuto un periodo dove ci sono stati due grandissimi come Messi e Ronaldo per competere per tanti trofei che si potevano vincere. Per esempio un pallone d'oro".