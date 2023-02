Cruz: “Credo che il calo del Milan sia momentaneo. Su Ibrahimovic…”

Intervistato da 'FCInter1908.it', Julio Cruz ha parlato del derby tra Inter e Milan, ricordando anche alcuni momenti del suo passato da calciatore vissuti in maglia nerazzurra. Queste le dichiarazioni del 'Jardinero': "La classifica non conta nulla nel derby. L'Inter sta meglio, senza dubbio le cose iniziano a girare nel verso giusto. Il Milan, invece, non l'avevo mai visto così male da tempo. Difficile credere che questa sia la squadra che ha vinto lo scudetto pochi mesi fa, ma non inciderà minimamente sulla gara di stasera. In ogni caso, credo che il loro calo sia momentaneo, può capitare a tutte le grandi. In campo può succedere di tutto come sempre".